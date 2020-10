Verschillende ziekenhuizen kampen donderdag met storingen in het patiëntenportaal en de aanmeldzuilen. Er zou sprake zijn van een probleem bij de verbindingsleverancier van een datacentrum.

Onder andere de Noordwest Ziekenhuisgroep en het Isala Ziekenhuis in Zwolle zeggen problemen te hebben met systemen van dienstverlener ICTZ. Het zou gaan om servers die het bedrijf in een datacentrum heeft staan, waarvan "de verbindingsleverancier" problemen ondervindt, aldus ICTZ.

Ook andere ziekenhuizen melden storingen, waaronder het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend en het St. Jans Gasthuis in Weert. Die laatste stelt dat er sprake is van een ddos-aanval, maar het is niet duidelijk in hoeverre er daadwerkelijk een ddos-aanval heeft plaatsgevonden, en of die verband heeft met de storing.

ICTZ bedient in Nederland zo'n 48 medische organisaties. Het is niet duidelijk hoeveel van deze organisaties hinder ondervinden.