Het Britse databedrijf Cambridge Analytica, dat in 2018 betrokken was bij een omvangrijk Facebook-schandaal, heeft zich niet gemengd in het Brexit-referendum in 2016. Dat concludeert de Britse privacywaakhond ICO, dat drie jaar lang onderzoek deed naar het bedrijf, schrijft de BBC.

Cambridge Analytica lag in 2018 onder vuur omdat het bedrijf gegevens van tientallen miljoenen mensen via Facebook kon verzamelen, zonder hen daarvoor om toestemming te vragen. Het databedrijf werd er onder meer van beschuldigd de data in 2016 te hebben gebruikt voor beïnvloeding van het Brexit-referendum, waarbij door Britten werd gestemd over een vertrek uit de Europese Unie.

Het ICO vond daarvoor in zijn onderzoek echter geen bewijs. Het bedrijf voerde volgens de privacytoezichthouder alleen in het beginstadium van Brexit enkele onderzoeken uit naar de Britse eurosceptische partij UKIP.

In 2018 legde het ICO beslag op spullen van Cambridge Analytica. Het onderzoek leidde tot sluiting van het bedrijf en directeur Alexander Nix mag zeven jaar lang geen bedrijven meer leiden. Ook Facebook werd door het ICO beboet: het bedrijf kreeg een boete van 500.000 pond (zo'n 550.000 euro) opgelegd vanwege datamisbruik via apps.