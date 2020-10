Slack is van plan nog voor het einde van dit jaar een functie zoals Instagram Stories aan zijn app toe te voegen. Het idee is dat gebruikers aan collega's kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn, liet het bedrijf woensdag aan The Verge weten.

Gebruikers kunnen er bijvoorbeeld agendapunten voor de dag mee doorgeven, zodat anderen daar later op kunnen terugvallen. Slack ziet de functie als een nuttige toevoeging nu veel mensen vanwege de coronacrisis thuiswerken.

De nieuwe Slack-functie is nog niet af. Het bedrijf bedenkt bijvoorbeeld nog waar de video's van de updates precies moeten verschijnen. Ook is nog onduidelijk wanneer de functie daadwerkelijk in de app verschijnt, al mikt Slack nog op dit jaar.

Het bedrijf werkt daarnaast aan een nieuwe vorm van audio, waarmee spontane belletjes en snel overleg mogelijk worden. "We proberen iets te creëren dat lijkt op een kantoorsituatie, waarin je even iets naar iemand roept of langs een ander loopt en een praatje maakt", zegt Slack-CEO Stewart Butterfield.

In Slack moeten daarom kanalen met een constante audioverbinding komen. Mensen die in het kanaal komen, kunnen direct via een microfoon meepraten met anderen. "Dit is bedoeld voor kleine teams die samen aan een specifiek probleem werken", zegt Butterfield, die eraan toevoegt dat een gesproken bericht vaak genuanceerder klinkt dan een tekstbericht.