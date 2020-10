Facebook gaat berichten die met militair taalgebruik oproepen om stembureau's in de gaten te houden rond de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten verwijderen. Dat is een van de maatregelen die het bedrijf woensdag bekendmaakte tijdens een gesprek met journalisten, zo melden onder meer CNN en The New York Times.

Het nieuwe beleid volgt op een oproep van Donald Trump Jr., die Amerikanen vorige maand aanspoorde om zich aan te sluiten bij een "leger voor Trump" en ervoor te zorgen dat de herverkiezing van zijn vader, president Donald Trump, eerlijk verloopt. Facebook zette toen al een waarschuwing bij het bericht, maar de oproep zou met de nieuwe regels verwijderd zijn.

Facebook zal ook na het sluiten van de stembussen voorlopig geen politieke advertenties plaatsen. Hiermee wil het bedrijf voorkomen dat er verwarring wordt gezaaid over de uitslag. Vorige week maakte het bedrijf bekend dat nieuwe politieke spotjes in de week voor de verkiezingen zullen worden geweerd.

Aan berichten van politieke partijen en kandidaten die voorbarig de overwinning claimen of een uitslag in twijfel trekken, wordt door Facebook een mededeling toegevoegd met informatie van gezaghebbende nieuwsmedia en verkiezingsfunctionarissen.

De uitslag van de verkiezingen in de VS zal naar alle waarschijnlijkheid een paar dagen op zich laten wachten doordat veel stemmen per post gaan vanwege de corona-epidemie. Trump heeft de legitimiteit van deze manier van stemmen in de afgelopen weken ten onrechte in twijfel getrokken.