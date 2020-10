Telecomprovider T-Mobile werd woensdagavond getroffen door een storing, waardoor klanten met vast internet een langzame of niet werkende verbinding hadden. De storing was later op de avond verholpen.

De storing begon rond 18.20 uur bij T-Mobile Thuis, de vaste abonnementsdienst van de provider.

"We blijven onafgebroken bezig en zien gelukkig dat vrijwel alle klanten die hinder ondervonden inmiddels weer online zijn", vertelde een medewerker anderhalf uur nadat de problemen begonnen.

Gebruikers die nog steeds last hebben van de storing wordt geadviseerd om de stekker van het modem te verwijderen en weer aan te sluiten.

Het is niet bekend hoeveel mensen hinder ondervonden van de storing. Op de website Allestoringen.nl kwamen in korte tijd duizenden meldingen van getroffen klanten binnen.