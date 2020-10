Apple kondigt volgende week dinsdag om 19.00 uur nieuwe producten aan. Tijdens het evenement zal de focus liggen op de iPhone 12, maar Apple heeft waarschijnlijk meer in petto.

Traditiegetrouw presenteert Apple zijn iPhones in september, maar dit jaar doet het bedrijf het anders. Vorige maand kondigde Apple de nieuwe Watches en iPads aan, in oktober volgen de iPhones. Dit verwachten we.

Vier iPhones

Apple brengt dit jaar naar verluidt vier verschillende iPhone-modellen op de markt: de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max.

De iPhone 12 en 12 Pro zouden een scherm van bijna 6,1 inch krijgen. De iPhone 12 mini is de kleinste telefoon die Apple dit jaar uitbrengt met een scherm van 5,4 inch. De iPhone 12 Pro Max krijgt daarentegen het grootste scherm ooit: 6,7 inch. Mogelijk komt dat omdat de inkeping voor de camera en gezichtsherkenning kleiner is.

De telefoons zouden allemaal de nieuwe A14-chip van Apple krijgen. Die moet de toestellen weer sneller maken en efficiënter laten werken.

Volgens analisten kiest Apple er dit jaar voor om in elk geval twee van de vier iPhones van een nieuw ontwerp te voorzien. Zo wil het bedrijf elementen van het iPhone 4-ontwerp uit 2010 laten terugkeren. Dat betekent vierkante randen van roestvrijstaal met voor- en achterop glas. De andere twee nieuwe iPhones zouden het ontwerp van de iPhone 11 houden.

De iPhone 12 Pro en 12 Pro Max krijgen volgens geruchten drie camera's achterop. Mogelijk worden deze toestellen ook voorzien van een LiDAR-sensor voor betere diepteregistratie, waarmee portretfoto's en augmented reality verbeterd worden. De twee andere iPhones krijgen twee camera's.

Bluetoothtracker om niks meer kwijt te raken

Apple kondigt waarschijnlijk ook zijn AirTags aan. Dit zijn bluetoothtrackers die bijvoorbeeld aan een sleutelhanger bevestigd kunnen worden, waarna ze via de bluetoothverbinding van de iPhone teruggevonden kunnen worden.

De AirTags kunnen daarbij een signaal uitsturen waarmee de precieze locatie aan de 'Zoek Mijn'-app wordt doorgegeven. De AirTags zouden draadloos zijn op te laden.

Een kleinere versie van de HomePod

Apple bracht in 2017 een slimme speaker op de markt: de HomePod. Sindsdien is daar geen update van geweest. Dit jaar brengt het bedrijf volgens de geruchten een nieuwe versie uit.

Het zou gaan om een kleinere variant, de HomePod mini. Dit model zou niet alleen kleiner, maar ook goedkoper worden. De oorspronkelijke HomePod verscheen overigens nooit in Nederland.

Draadloze koptelefoon met nekdetectie

Geruchten dat Apple aan een eigen draadloze koptelefoon werkt, doen al langer de ronde. Tijdens de oktoberpresentatie wordt deze AirPods Studio mogelijk aangekondigd.

Het gaat om een koptelefoon die de oren helemaal bedekt. Het apparaat is voorzien van een ruisonderdrukking die desgewenst ook kan worden uitgeschakeld. Als de drager de koptelefoon om zijn nek hangt, gaat de muziek op pauze.