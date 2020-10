De muzieklabels van Sony, Universal en Warner hebben Apple in Rusland voor de rechter gedaagd, omdat drie apps in de App Store gratis muziek aanbieden. Dat meldt Torrent Freak.

De muziekapps MewPee, iMus en Offline Music Download laten gebruikers naar muziek luisteren zonder hiervoor te betalen. Het is onduidelijk waar de apps hun nummers vandaan halen, maar volgens de platenlabels betreft het illegaal verspreide bestanden.

Door naar de rechter te stappen, hopen de bedrijven dat Apple de software snel uit zijn appwinkel haalt. Hoewel Apple de apps niet heeft gemaakt, kan de techgigant wel software verwijderen die de regels overtreedt.

Met de rechtszaak maken de muziekbedrijven gebruik van een nieuwe Russische wet, die techbedrijven dwingt om illegaal aangeboden materiaal snel te verwijderen. Geeft Apple hier geen gehoor aan, dan riskeert het bedrijf te worden geblokkeerd door internetproviders in het land.

Volgens advocaat Roman Lukyanov, die de zaak bepleit namens de muzieklabels, is de rechtszaak een 'testrit' om te zien hoe de nieuwe wet in de praktijk wordt uitgevoerd. Uit de zaak moet duidelijk worden hoe snel Apple bereid is apps onder juridische druk te verwijderen.