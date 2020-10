Meerdere klanten van de Nederlandse clouddienst Stack zijn een deel van hun gegevens kwijtgeraakt, omdat apparatuur bij het hostingbedrijf kapot is gegaan. Dat meldt Tweakers.

Volgens de Dropbox-concurrent zijn "tientallen tot honderden klanten" de dupe van de schijfcrashes. Zij zijn een deel van hun online opgeslagen foto's, video's of andere gegevens definitief kwijt.

Alleen klanten zonder betaald abonnement zijn hun data verloren. Voor betaalde gebruikers maakt TransIP extra back-ups die worden teruggezet.

De problemen werden in eerste instantie veroorzaakt door een gecrashte harde schijf. Deze werd vervangen, waarna een herstelprocedure voor de gegevens werd gestart. Omdat tijdens dit proces een tweede schijf het begaf, is een deel van de data onherstelbaar geworden. Een gespecialiseerd bedrijf heeft geprobeerd de gegevens alsnog terug te krijgen, maar is daar niet in geslaagd.

Stack is een clouddienst die gebruikers voor een vast bedrag per maand toegang geeft tot online cloudmappen. Tussen 2015 en 2018 gaf het bedrijf gratis abonnementen weg met 1 terabyte aan opslagruimte. Stack wordt beheerd door het Nederlandse hostingbedrijf TransIP.