De commissie van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten die de macht van grote techbedrijven onderzoekt, zegt dat Apple, Facebook, Google en Amazon niet actief zouden moeten zijn in markten die ze zelf beheren. Dat adviseert de commissie in een dinsdagavond verschenen rapport.

In het 449 pagina's tellende rapport worden tientallen voorbeelden gegeven van manieren waarop de bedrijven hun machtspositie hebben misbruikt.

"Om het eenvoudig te zeggen: bedrijven die ooit strijdlustige start-ups waren die de status quo uitdaagden, hebben nu het type monopolie dat we voor het laatste zagen in het tijdperk van oliebarons en spoorwegmagnaten ", staat in het rapport.

Zo hebben de bedrijven concurrenten opgekocht, andere bedrijven om hoge commissies gevraagd en kleine bedrijven gedwongen wurgcontracten te tekenen, aldus de commissie.

Commissie: Techgiganten bepalen de regels voor andere bedrijven

In het rapport wordt benadrukt dat de techgiganten marktplaatsen beheren die zij ook zelf gebruiken. Daardoor kunnen de concerns "regels voor andere bedrijven opstellen, maar hoeven ze zich daar zelf niet aan te houden".

Zo biedt bijvoorbeeld Google een veilingplatform voor online advertenties aan, waar het bedrijf zelf ook op actief is. Ook de overname van Instagram door Facebook is een voorbeeld. Destijds was de fotoapp nog klein, maar Facebook-directeur Mark Zuckerberg noemde de potentie van de app een bedreiging voor zijn bedrijf.

Google en Apple weerspreken de bevindingen

Google en Apple hebben laten weten het oneens te zijn met de bevindingen in het rapport. Facebook stelt dat overnames goed zijn voor innovatie. Amazon wees voor de publicatie van het rapport op vermeende risico's voor kleine ondernemers.

De commissie stelt voor de Amerikaanse wetgeving aan te passen, maar suggereert niet dat bedrijven moet worden opgesplitst.

Het rapport weerspiegelt de mening van de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Het is niet waarschijnlijk dat het Congres vanwege de aanbevelingen direct actie onderneemt. Wel heeft het rapport mogelijk invloed op lopende onderzoeken naar grote techbedrijven, zoals dat van de marktwaakhond FTC.