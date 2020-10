Facebook heeft dinsdag alle groepen die aan de complotgroep QAnon gelinkt zijn als "gevaarlijk" geclassificeerd en is begonnen met het verwijderen van de groepen. QAnon is een beweging die complottheorieën verspreidt, zoals die dat de Amerikaanse elite erop uit zou zijn de regering van Donald Trump omver te werpen.

Ook Facebook-pagina's en Instagram-accounts van vertegenwoordigers van de complotgroep worden verwijderd, zo schrijft Facebook in een verklaring.

De maatregel is een uitbreiding van beleid dat Facebook in augustus invoerde. Toen verwijderde het bedrijf al ongeveer een derde van de groepen die aan QAnon verbonden waren.

Facebook stelde dat de groepen tot geweld aanzetten. De meeste groepen werden nog niet verwijderd, hoewel inhoud ervan minder vaak in nieuwsfeeds verscheen. De groepen en pagina's werden sinds augustus handmatig verwijderd door medewerkers van Facebook.

Het ging om 790 groepen, 100 pagina's en 1.500 advertenties. Daarnaast blokkeerde Facebook 300 hashtags op Facebook en Instagram en bracht het bedrijf in 1.950 groepen en 440 pagina's restricties aan. Hetzelfde gold voor tienduizend accounts op Instagram.

Gewapende man geloofde theorie over seksslaven in pizzeria

QAnon is een overkoepelende naam voor complottheorieën over verschillende mensen en gebeurtenissen in de Amerikaanse politiek. Volgens de beweging vormt de Democratische Partij een staat binnen een staat, met het doel de regering van president Trump omver te werpen.

Experts maken zich zorgen over de verspreiding van onbewezen theorieën via sociale media. Die hebben in het verleden tot geweld geleid.

Zo drong in 2016 een gewapende man een pizzeria in Washington binnen nadat hij online nepnieuws had gelezen. In die berichten stond dat de Democratische politicus Hillary Clinton betrokken was bij een crimineel netwerk dat minderjarige seksslaven had verstopt in het restaurant.