Facebook heeft een bericht verwijderd waarin de Amerikaanse president Donald Trump claimt dat het coronavirus minder dodelijk is dan een gewone griep. Dat bevestigt het bedrijf dinsdag aan CNN. Ook Twitter grijpt in.

In het bericht waarschuwt Trump voor het naderende griepseizoen. Daarbij vergelijkt hij de griep met het coronavirus, dat hij "in de meeste gevallen een stuk minder dodelijk" noemt.

Een woordvoerder van Facebook laat aan CNN weten dat het bericht in strijd was met de regels op het platform. Met het bericht heeft Trump volgens Facebook misinformatie over het virus verspreid.

Trump plaatste hetzelfde bericht op Twitter. Daar staat het nog steeds, al heeft Twitter er een label overheen geplakt. Daarin wordt gewaarschuwd dat de tweet "regels overtreedt over de verspreiding van misleidende en mogelijk schadelijke informatie rondom COVID-19". Gebruikers kunnen zelf bepalen of ze de tweet vervolgens alsnog te zien willen krijgen.

Facebook en Twitter verwijderden in augustus ook al een bericht waarin Trump misinformatie over het coronavirus verspreidde. Het ging om een video waarin de president tijdens een interview met Fox News beweerde dat kinderen "vrijwel immuun" zijn voor het virus.

Trump is momenteel zelf besmet met het coronavirus. Vrijdag werd hij met hoge koorts en problemen met het zuurstofgehalte in zijn bloed naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is de Amerikaanse president terug in het Witte Huis. Volgens artsen is hij nog niet helemaal hersteld en kan hij het virus nog steeds verspreiden.