Instagram maakt het voor gebruikers mogelijk om een klassiek appicoon op het thuisscherm van de telefoon in te stellen. Het gaat om icoontjes die Instagram voor 2016 gebruikte. Op die manier viert het bedrijf dinsdag zijn tienjarig bestaan.

Door de jaren heen veranderde Instagram zijn appicoon een aantal keren. Sinds 2016 ziet de app er op het thuisschermen van telefoons uit als een strakke, platte weergave van een polaroidcamera met witte lijnen op een gekleurde achtergrond.

Tot 2016 maakte Instagram in zijn icoon gebruik van gedetailleerdere plaatjes van camera's. De meest bekende is waarschijnlijk de variant die Instagram 'Classic 2' noemt. Deze bruine, vierkante camera was van schaduwen voorzien om diepte te creëren.

Instagram heeft ook een icoon beschikbaar gesteld dat nog voor de eerste release werd gebruikt. Daarop is een grijze lens te zien, met daaroverheen in het rood de tekst 'Codename'. Ook het moderne icoon is in andere kleuren in te stellen. Zo is er een zwart-witoptie en een Pride-versie.

Om de appiconen te installeren is de nieuwste versie van de app nodig. Vervolgens open je in Instagram de instellingen. Op dat scherm veeg je omlaag, waarna de iconen in beeld komen.