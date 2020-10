Vanaf aanstaande zaterdag kunnen alle Nederlanders een speciale app downloaden om de verspreiding van het coronavirus te helpen beperken. We zetten vijf veelgehoorde vragen over die app op een rij.

1. Wat is de corona-app?

De corona-app heet officieel de CoronaMelder. Als Nederlanders deze installeren, kunnen ze zien of ze in de buurt van een met het coronavirus besmette persoon zijn geweest, mits de zieke de app ook op zijn of haar smartphone heeft geïnstalleerd en de GGD hier toestemming voor heeft gegeven.

2. Hoe werkt dat precies?

De CoronaMelder gebruikt het bluetoothsignaal van een telefoon om toestellen van anderen in de buurt te herkennen. Daarbij wordt ook gekeken naar signaalsterkte: hoe krachtiger de ontvangst, hoe dichterbij iemand was.

Is een gebruiker van de app met het virus besmet, dan wordt een bericht gestuurd naar alle toestellen die rond de besmettingsperiode in de buurt van de gebruiker zijn geweest. Op die manier weten anderen dat zij mogelijk zijn aangestoken. Het bericht wordt alleen verzonden als de zieke daar mee instemt bij de GGD.

3. Wat moet ik doen als ik zo'n bericht ontvang?

Als je zo'n bericht ontvangt, krijg je het advies tien dagen lang thuis in quarantaine te blijven. Je hoeft je niet meteen te laten testen. Dat mag je pas doen bij klachten, wat al langer het beleid is.

Bij een eerste test was het de bedoeling dat alle ontvangers van een bericht zich zouden laten testen, maar vanwege tekorten aan testcapaciteit en GGD-personeel is daar noodgedwongen van afgezien.

4. Kan ik de app al downloaden?

Iedereen in Nederland kan de CoronaMelder vanaf 10 oktober gebruiken. Zowel de Eerste als Tweede Kamer heeft ingestemd met de nationale uitrol van de software.

Voor die datum is de CoronaMelder al te downloaden in de appwinkels van Apple en Google, maar na installatie kan die tot zaterdag alleen worden gebruikt in de regio's Drenthe, Gelderland-Zuid, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente. Daar wordt de app al getest ter voorbereiding op de nationale uitrol.

5. Hoe gaat de app om met mijn privacy?

Volgens de overheid gebruikt de app alleen willekeurige codes die via bluetooth worden uitgewisseld. Daar zijn geen persoonsgegevens of locatiedata in verwerkt. Gebruikers zouden hierdoor anoniem blijven.

Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwde in augustus dat de gebruikte servers goed beveiligd moesten zijn. Ook moesten er duidelijke afspraken met Apple en Google gemaakt worden. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei op 28 augustus dat de app geen privacyrisico's meer bevat.