De berichtendienst Slack heeft maandag last gehad van een storing waardoor gebruikers van de dienst problemen konden ervaren. Inmiddels is het probleem verholpen.

Slack liet op zijn statuspagina weten op de hoogte te zijn van de problemen, die maandagmiddag ontstonden. "Sommige gebruikers merken dat Slack minder goed presteert", schrijft het bedrijf. "We onderzoeken de problemen en houden jullie op de hoogte als we meer weten."

Iets na 21.00 uur liet het bedrijf weten dat het aantal foutmeldingen afnamen, maar dat gebruikers hier wellicht nog niets van merkten. In het begin van de nacht waren de problemen opgelost.

Het is niet bekend waardoor de problemen werden veroorzaakt en hoeveel mensen er last van hadden. De storing was merkbaar in de app en in de browser. "De problemen maken het versturen van berichten en het bellen van mensen lastiger."