NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. Zo werden vorig jaar 174 NL-Alerts uitgezonden, in 2013 waren dit er 33. Ook blijkt uit onderzoek dat ruim acht op de tien Nederlanders het waarderen dat een NL-Alert wordt ingezet bij een noodsituatie.

NL-Alert is het alarm van de overheid om tijdens rampen of noodsituaties burgers te informeren via hun mobiele telefoons. Sinds 2012 wordt NL-Alert ingezet bij uiteenlopende noodsituaties, van een brand tot gevaarlijke muistromen in zee en instructies om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"Een voordeel van een sms-bericht is dat het voor burgers direct duidelijk is of ze op een bepaalde manier moeten handelen - of iets moeten nalaten. Als je een sirene hoort, weet je natuurlijk niet meteen wat er gaande is", laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten aan NU.nl.

Uit het onderzoek blijkt dat negen op de tien Nederlanders het NL-Alert direct na ontvangst lezen. Bovendien informeert bijna de helft van de Nederlanders na het zien van een NL-Alert een of meerdere mensen. Het vaakst worden familieleden gewaarschuwd (34 procent), gevolgd door buren (11 procent) en vrienden (10 procent).

De overheid zendt twee keer per jaar het NL-Alert-controlebericht uit. Zo weten mensen hoe NL-Alert op hun mobiel klinkt en eruit ziet. Het volgende NL-Alert-controlebericht wordt op maandag 7 december 2020 rond 12.00 uur uitgezonden.