Afgelopen weekend zijn sociale media door de lhbti-gemeenschap overspoeld door berichten met de hashtag #ProudBoys. De hashtag werd eerst gebruikt door de Proud Boys, een extreemrechtse organisatie in de Verenigde Staten. Nu zijn er vooral veel positieve berichten over liefde en de homogemeenschap onder de hashtag te vinden.

De Amerikaanse Proud Boys staan in het middelpunt van de belangstelling, nadat de Amerikaanse president Donald Trump hen afgelopen dinsdag in het debat met Joe Biden had opgeroepen om "zich terug te trekken en paraat te staan".

Dit gebeurde nadat moderator Chris Wallace aan Trump had gevraagd of hij afstand wilde nemen van gewelddadige milities, waarop tegenstander Joe Biden de Proud Boys als voorbeeld noemde. De groep is tegen immigratie, voor de wapenwet en voor de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Later beweerde de president de Proud Boys niet te kennen.

Als reactie hierop wordt de hashtag sinds zaterdag overgenomen door de lhbti-gemeenschap. Er worden massaal foto's gedeeld van homostellen, regenboogvlaggen en warme herinneringen aan de Gay Pride over de hele wereld.

Steun van het Canadese leger

Zondag kreeg de actie op sociale media bijval van het Canadese leger. Op hun Twitter-account verscheen een foto van twee zoenende mannelijke militairen met het bijschrift: 'Als je ons uniform draagt, dan weet je wat dat betekent. Liefde is liefde.'

Wereldwijd krijgt de actie veel sympathie. Enrique Tarrio, de leider van de Proud Boys, laat aan CNN weten dat de actie volgens hem de plank volledig misslaat. "Dit is geen belediging voor ons, we zijn niet homofoob. Het maakt ons niet uit met wie mensen naar bed gaan."