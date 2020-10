Nederlandse internetproviders kunnen vanaf eind dit jaar beveiligingsmeldingen van de overheid rechtstreeks melden bij bedrijven, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) maandag. Het collectief moet voorkomen dat meldingen over kwetsbaarheden blijven liggen, waardoor bedrijven gehackt kunnen worden.



Nu blijft informatie over kritische beveiligingslekken weleens bij de overheid steken. Met een gezamenlijk meldingssysteem proberen providers beveiligingsproblemen in hun netwerken sneller te ontdekken en te corrigeren.

"Het is een meldingssysteem dat we samen met onder andere de TU Delft hebben ontwikkeld", vertelt Octavia de Weerdt, directeur van de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) aan het FD. Het systeem is in staat grote hoeveelheden informatie uit verschillende bronnen automatisch samen te vatten. Daardoor kunnen providers direct actie ondernemen.

Ook informatie die bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid binnenkomt, kan via het nieuwe platform worden doorgegeven.

Het NCSC ontvangt regelmatige meldingen over ernstige lekken, maar stuurt deze doorgaans alleen door als het gaat om bedrijven in vitale sectoren, zoals banken en energiebedrijven. Zo werden in juni verschillende banken gehackt, terwijl de overheid mogelijk van de kwetsbaarheden op de hoogte was.