Apple klaagt zijn voormalige recyclingpartner GEEP Canada aan wegens het stelen en doorverkopen van ten minste 103.845 iPhones, iPads en horloges. De partner was verantwoordelijk voor het demonteren en recyclen van de apparaten, meldt Apple Insider.

Apple zou het recyclingbedrijf tussen januari 2015 en december 2017 meer dan 500.000 iPhones, iPads en Apple Watches hebben toegestuurd. Toen Apple een audit uitvoerde, ontdekte het bedrijf dat 18 procent van die apparaten nog steeds toegang hadden tot internet via mobiele netwerken. Die 18 procent telt Apple-apparaten zonder mobiele radio niet mee, dus het is mogelijk dat een nog hoger percentage van de gadgets is doorverkocht.

Apple eist ten minste 31 miljoen Canadese dollar (ongeveer 19,9 miljoen euro) van zijn voormalige partner. Het recyclingbedrijf ontkent niet dat er sprake is geweest van diefstal; het bedrijf zou op zijn beurt een rechtszaak hebben aangespannen tegen drie werknemers. Apple is het hier niet mee eens en stelt dat de drie werknemers in feite een hooggeplaatst management van GEEP Canada vormden.