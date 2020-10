Wat is de beste televisie van 39 tot 43 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Je zitplaats bepaalt hoe groot het scherm van je tv moet zijn. Hoe groter de kijkafstand (de afstand tussen jou en je tv), hoe groter de tv. De meeste mensen vinden een afstand van 2,4 maal de beelddiagonaal van de tv (in centimeters) het prettigst, blijkt uit onderzoek.

De Consumentenbond test tv's onder meer op beeldkwaliteit, geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Er zijn meer dan 230 tv's getest, waarvan zo'n 40 in de populaire beeldmaat van 39 tot 43 inch. In deze beeldmaat is een televisie van LG zowel Beste uit de Test als Beste Koop.

Beste uit de Test en Beste Koop LG 43UN74006LB Prijs: 429 euro

Testoordeel: 7,3

Beelddiagonaal: 43 inch (109 cm)

Schermtype: LCD-LED

Deze LG-televisie heeft een soepel werkend smart-tv-menu met onder meer apps voor Netflix, YouTube, Disney+ en Apple TV. Ook zit er een handige afstandsbediening bij, waarmee je de cursor op het scherm via beweging kunt bedienen.

De beeldkwaliteit is niet spectaculair, maar gewoon oké met behoorlijk natuurlijke kleuren en een vloeiend beeld. Het contrast is gebalanceerd, waarbij details in zowel de donkere als de lichte delen van het beeld goed zichtbaar blijven. Al is het een tikje aan de lage kant, in vergelijking met andere tv's. Maar zeker bij 4K-beeldmateriaal met High Dynamic Range (HDR) laat de tv een fraai plaatje zien.

De geluidskwaliteit is het sterke punt van deze tv. Het geluid is helder en prettig, al kan het soms ook een beetje dun klinken.

Houd er wel rekening mee dat de kijkhoek wat aan de kleine kant is, en dat de koptelefoon alleen via bluetooth is aan te sluiten.

Vanwege de scherpe prijs is deze goed presterende tv ook meteen Beste Koop. Al zijn er zeker ook andere 43 inch-tv's te vinden die een goede kwaliteit bieden voor een redelijke prijs.





In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.