De Amerikaanse overheid wil opnieuw proberen om de Chinese chatapp WeChat uit appwinkels te verbannen. Het ministerie van Justitie is in beroep gegaan tegen de uitspraak van een rechter in Californië. Die bepaalde in september dat Apple en Google de app mogen blijven aanbieden in hun appwinkels.

De Amerikaanse overheid wil WeChat uit de appwinkels hebben, omdat de app een bedreiging zou vormen voor de nationale veiligheid. Op grond van datzelfde argument probeert de regering ook videoapp TikTok te verbannen. Beide apps zijn eigendom van Chinese bedrijven.

Volgens de Verenigde Staten lopen Amerikaanse gebruikers van WeChat het risico dat hun gegevens in handen komen van de Chinese communistische partij. WeChat-eigenaar Tencent ontkent de app gebruikt wordt voor spionage.

Het ministerie van Justitie stapt nu naar een hof van beroep na de uitspraak van de Californische rechter. De federale rechtbank moet zich nu buigen over de vraag of de bezwaren van de Amerikaanse overheid opwegen tegen de gewenste maatregel: een verbod op het downloaden van WeChat in de VS.

WeChat is vooral in China populair, maar wordt ook daarbuiten door Chinezen gebruikt, bijvoorbeeld om zo in contact kunnen blijven met familie. Naast het versturen van chat- en audioberichten bevat de app ook een manier om in winkels te betalen. Ook kunnen gebruikers direct vanuit de app producten en diensten bestellen.

Verbetering: In eerdere versie van dit artikel stond dat Tencent de eigenaar is van zowel WeChat als TikTok. Dat is onjuist: TikTok is in handen van het Chinese bedrijf ByteDance.