Twitter wil dat gebruikers meer controle krijgen over hoe een foto in de tijdlijn wordt weergegeven, meldt het bedrijf op zijn blog. Daarmee reageert het bedrijf op een experiment waaruit bleek dat het algoritme dat een uitsnede maakt mogelijk een voorkeur heeft voor witte mensen.

De kwestie kwam onder meer aan het licht nadat een Twitter-gebruiker twee foto's plaatste van oud-president Barack Obama en de Amerikaanse senator Mitch McConnell, met daartussen een grote witruimte.

Op één foto stond Obama bovenaan en McConnell onderaan en op de andere andersom, maar het algoritme koos er in beide gevallen voor om de senator in beeld te brengen. Twitter-ontwerpbaas Dantley Davis nam eerder al namens het bedrijf de verantwoordelijkheid voor de werking van het algoritme op zich.

Davis legt in het gepubliceerde blogbericht samen met een collega uit dat het algoritme is gebaseerd op waar mensen het eerst naar kijken. Eerder zei hij al dat focus op gezichten problematisch is en dat Twitter dat daarom ook niet doet.

"We erkennen dat de manier waarop we foto's automatisch uitsnijden schadelijk kan zijn", schrijven de Twitter-topmannen. Het sociale medium wil gebruikers daarom meer controle geven over hoe een uitsnede wordt gemaakt.

"We zijn toegewijd aan het volgen van het ontwerpprincipe 'wat je ziet is wat je krijgt', wat simpelweg betekent dat de foto die je ziet als je een tweet maakt, er ook zo uitziet in de tweet. Er zullen uitzonderingen zijn, zoals foto's die geen standaardformaat hebben of heel erg lang of breed zijn. In die gevallen moeten we experimenteren."

Algoritmes kunnen zelf niet discriminerend zijn, maar hun effect kan wel een discriminerende werking hebben. Het is aan programmeurs om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt.