Makkelijker stoppen met roken dankzij de Stoptober-app, avonturen beleven in de Zelda-achtige game Genshin Impact en in een handomdraai foto's bewerken met Google Foto's. Dit zijn de Apps van de week.

Stoptober

Het is weer oktober en dat betekent dat het jaarlijkse Stoptober van start is gegaan. Tijdens deze maand proberen rokers de sigaret definitief uit te drukken. Dat is niet makkelijk en daarom probeert de compleet vernieuwde Stoptober-app je te helpen.

Iedere dag geef je aan of je nog 'rookvrij' bent, waarna je motiverende berichten te zien krijgt die aangeven waarom het belangrijk is om de sigaretten naast je neer te leggen. Bovendien houdt de Stoptober-app bij hoeveel geld je bespaart door niet te roken en kun je met andere stoppers kletsen en elkaar ondersteunen.

Zit je er even helemaal doorheen? Schakel dan noodhulp in. Zodra je op deze knop tikt, krijgt je inspirerende en opzwepende video's te zien die je een hart onder de riem steken. Verder staat de Stoptober-app vol praktische tips om het hele proces van stoppen met roken zo behapbaar mogelijk te maken.

Download Stoptober voor Android en iOS (gratis)

Genshin Impact

Ben je fan van de game Zelda: Breath Of The Wild én gek op anime? Dan zul je heel veel plezier beleven aan Genshin Impact, een avontuurlijk rollenspel (rpg) dat zich afspeelt in een fraai vormgegeven wereld en over een multiplayermodus beschikt.

Zoals een goede rpg betaamt, heeft ieder personage haar/zijn eigen unieke kenmerken en word je sterker door vijanden te verslaan. Tegenstanders laten na hun nederlaag regelmatig interessante attributen, wapens en uitrustingen achter die jij kunt oppakken.

Uniek aan Genshin Impact is de synchronisatie tussen pc en mobiel. Je kunt namelijk op je computer beginnen met gamen en je spel in de trein naadloos hervatten op een Android-telefoon of iPhone. Bovendien is de game gratis. Ongeduldige spelers kunnen met kleine in-appaankopen sneller bepaalde missies behalen, maar het is geen noodzaak om de portemonnee te trekken.

Download Genshin Impact voor Android en iOS (gratis, met in-appaankopen)

1 Bekijk hier de trailer van Genshin Impact

Google Foto's

Deze update raakte een beetje ondergesneeuwd door de aankondiging van nieuwe Google-telefoons, een Chromecast en de slimme Nest Audio-speaker, maar de populaire Google Foto's-app is afgelopen week flink verbeterd.

De ingebouwde editor is namelijk op de schop gegaan. Voortaan scrol je door een horizontale balk met opties om filters, kleurtinten en contrasten in je plaatje te bewerken. Ook kun je bijvoorbeeld een bepaalde kleur extra goed uit de verf laten komen. Klinkt dit als te veel werk? Dan doet Google Foto's suggesties om de foto in één keer automatisch te bewerken: handig!

De update wordt eerst uitgerold voor Android.

Download Google Foto's voor Android (gratis)