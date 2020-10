Google heeft in Nederland een abonnementsdienst voor apps en games geïntroduceerd, maakt het bedrijf vrijdag bekend op de website voor Play Pass.

Play Pass biedt voor 5 euro per maand of 30 euro per jaar onbeperkt toegang tot een selectie van vijfhonderd Android-applicaties.

Tot het aanbod behoren games als Monument Valley en betaalde apps als AccuWeather en Moon+ Reader Pro. Geen van de apps en games heeft advertenties of in-appaankopen.

Google introduceerde Play Pass een jaar geleden al in de Verenigde Staten. Het was toen nog onduidelijk op welke termijn de abonnementsdienst naar Nederland zou komen.

Met de dienst concurreert de techreus met Apple, dat met Apple Arcade voor een vergelijkbare prijs een verzameling smartphonespellen aanbiedt.

Daarnaast biedt Google een nieuw verdienmodel voor appmakers. Die waren in het verleden vaak afhankelijk van een advertentiemodel, betaalde apps of de mogelijkheid om extraatjes binnen hun software te verkopen.