Tests na een waarschuwing van de CoronaMelder worden vooral uitgevoerd in regio's waar de app formeel niet gebruikt wordt, zo blijkt uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid heeft gedeeld met NU.nl. De GGD's van de vijf regio's waar met de app wordt proefgedraaid, voerden slechts een kwart van de tests uit van mensen die zeiden dat zij een waarschuwing hadden ontvangen via de app.

In de eerste drie weken dat de corona-app werd getest, hebben 1.111 mensen zich laten testen nadat zij aangaven een melding te hebben gekregen. Drie kwart van die tests (840) werd uitgevoerd door een GGD buiten de vijf regio's waar de app getest wordt.

Het gaat om cijfers over de periode 17 augustus tot 6 september. Destijds was een waarschuwing van de CoronaMelder genoeg om een test aan te vragen. Ook wie (nog) geen klachten had, kon zich in dat geval bij zijn GGD laten testen. Formeel kon dat alleen in de vijf proefregio's, maar de GGD's besloten alle meldingen serieus te nemen.

Het is niet duidelijk hoeveel van de geteste personen ook klachten hadden die bij COVID-19 horen. Een woordvoerder van het ministerie laat weten niet meer gegevens te kunnen delen. Daardoor is ook onbekend hoeveel van de geteste personen het virus daadwerkelijk hadden.

Iedere appgebruiker kan melding ontvangen

De app wordt getest in de GGD-regio's Drenthe, IJsselland, Twente, Gelderland-Zuid en Noord- en Oost-Gelderland. Dat betekent dat mensen die daar besmet blijken, de app kunnen gebruiken om samen met de GGD waarschuwingen te versturen naar mensen die in de buurt zijn geweest. Bij GGD's in de rest van het land kan dat niet.

Het ontvangen van de melding is echter niet beperkt tot de vijf GGD-regio's. Wie bijvoorbeeld van buiten de proefregio's komt en daar op bezoek is geweest, kan een melding krijgen na nauw contact met een inwoner die later besmet blijkt.

Het is onduidelijk waardoor het overgrote deel van de tests na een CoronaMelder-waarschuwing terechtkwam bij GGD's in de rest van het land. De woordvoerder van het ministerie zegt te vermoeden dat dat komt doordat buiten de vijf regio's ook de meeste besmettingen zijn, maar gaf verder geen details.

Landelijke uitrol app wacht op de Eerste Kamer

De proefperiode van de corona-app loopt formeel tot de app landelijk in gebruik wordt genomen. Daarvoor moet een benodigde wet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Dat gebeurt naar verwachting begin volgende week.

Sinds 12 september is een CoronaMelder-waarschuwing niet langer genoeg om een test aan te vragen. Net als voor de start van de proef in Oost-Nederland accepteert de GGD in principe alleen testaanvragen van mensen die (milde) klachten ervaren die bij het coronavirus horen.