Apple denkt na over een opvouwbaar smartphonescherm dat zichzelf kan repareren, blijkt uit een recente patentaanvraag van het bedrijf.

"Tijdens alledaags gebruik kan de displaylaag bekrast of ingedeukt raken", schrijft Apple in de aanvraag. "Om het aantal beschadigingen te beperken, kan een zichzelf reparerende laag op het scherm worden aangebracht."

Daarmee zou Apple het grootste punt van kritiek op flexibele smartphoneschermen proberen op te lossen. Het buigpunt raakt bij veelvuldig gebruik langzaam verweerd en kan op termijn kapotgaan.

Het is opmerkelijk dat Apple juist een flexibel smartphonescherm wil patenteren, aangezien het bedrijf geen opvouwbare telefoons verkoopt. Concurrenten als Samsung en Huawei doen dat wel.

Steve Wozniak wil een opvouwbare iPhone

De vertrokken Apple-oprichter Steve Wozniak zei vorig jaar dat hij graag een opvouwbare iPhone wil hebben, maar sindsdien is nog niks aangekondigd. Wel doken in januari geruchten over een uitklapbare iPhone op. Dit apparaat zou twee schermen met daartussen een scharnier hebben.

Een patentaanvraag is geen garantie dat Apple het product ook echt gaat maken. Techgiganten leggen soms ideeën vast die later in de ijskast worden gezet.

iPhone 12 op komst

De fabrikant staat op het punt de nieuwe iPhone 12 aan te kondigen. Normaal gesproken verschijnen nieuwe iPhones in september, maar dit jaar is de presentatie met een paar weken uitgesteld.

De iPhone 12 krijgt volgens geruchten meerdere modellen, waaronder een miniversie met een klein scherm. Het ontwerp zou zijn geïnspireerd op de recentste iPads en iPhone 4.