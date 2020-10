Sommige Amerikaanse Facebook-moderatoren moeten weer terugkeren naar kantoor omdat ze hun werk niet vanuit huis kunnen doen, meldt The Verge op basis van niet nader genoemde bronnen.

Het personeel in kwestie wordt via contractbedrijf Accenture door Facebook ingezet om potentieel kwalijke berichten op het sociale netwerk, zoals naaktfoto's en discriminerende teksten, te controleren en verwijderen.

De medewerkers moeten vanaf 12 oktober weer terugkeren naar kantoor. Bij het moderatiewerk zou veel gevoelige informatie worden behandeld, waardoor het niet gepast zou zijn om dit vanuit huis te doen.

De Facebook-moderatoren eisen in een interne brief dat Accenture hun uurloon met 50 procent verhoogt, nu hun gezondheid in het geding komt door het kantoorwerkbeleid.

Daarnaast willen ze dat alle afgenomen coronatests door de werkgever worden vergoed. Worden ze ziek, dan eisen ze dat Accenture hen doorbetaalt tijdens hun ziekteverlof.

Sinds maart werd er thuisgewerkt

Accenture liet personeel sinds de corona-uitbraak in maart vanuit huis werken. Daarnaast mogen medewerkers van Facebook zelf tot in elk geval juli 2021 thuisblijven.

Wereldwijd heeft Facebook ongeveer vijftienduizend moderatoren in dienst. De overgrote meerderheid van hen wordt ingehuurd via bedrijven als Accenture.