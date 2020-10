De Amerikaanse Senaatscommissie voor Handel, Wetenschap en vervoer heeft de CEO's van Twitter (Jack Dorsey), Facebook (Mark Zuckerberg) en Google (Sundar Pichai) gedagvaard voor een verhoring in de senaat. Tijdens het verhoor moeten de CEO's vragen beantwoorden over een wet die techbedrijven in de VS beschermt.

Donderdag werd er door de commissie unaniem voor een verhoring gestemd. De senaat wil de CEO's horen over de veelbesproken sectie 230 van de Communications Decency Act. Deze sectie zorgt er op dit moment voor dat grote techbedrijven niet aangeklaagd kunnen worden voor content die door gebruikers wordt geplaatst.

President Donald Trump wil deze wet hervormen en kondigde in juni concrete plannen aan om de wet af te zwakken. Ten eerste wil Trump dat de platformen wel verantwoordelijk worden voor de content van gebruikers. Daarnaast wil Trump dat berichten van gebruikers niet zomaar offline gehaald mogen worden.

Dorsey, Zuckerberg en Pichai waren al door de Senaatscommissie uitgenodigd om vragen te beantwoorden, maar hier werd niet op ingegaan. Voorzitter van de commissie, Roger Wicker, wilde de CEO's daarom dagvaarden, maar dit werd in eerste instantie tegengehouden door een lid van de Democraten, Maria Cantwell. Ze is nu toch akkoord gegaan met de dagvaarding om dat ze denkt dat "een debat over sectie 230 goed zal zijn" en ze "niet kan wachten om meneer Zuckerberg meer vragen te stellen".

Het is niet de eerste keer dat topmannen van grote techbedrijven voor de Senaat moeten verschijnen. Vorig jaar moest Zuckerberg zich verantwoorden over de nieuwe betaaldienst die Facebook wil uitbrengen en hij moest in 2018 al een keer verschijnen voor de senaat om uitgehoord te worden over het dataschandaal rond Cambrigde Analytica.

Het is nog niet bekend wanneer de CEO's van de drie grote techbedrijven voor de Senaatscommissie moeten verschijnen.