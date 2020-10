Modeketen H&M heeft een boete gekregen voor het onrechtmatig verzamelen en opslaan van personeelsgegevens. Het gaat om een bedrag van 35 miljoen euro, zo blijkt donderdag uit de kwartaalupdate van het Zweedse bedrijf.

Vorig jaar werd door de Duitse autoriteit persoonsgegevens in Hamburg een onderzoek gestart naar het management van H&M. Het management zou onrechtmatig data over het privéleven van werknemers verzamelen en opslaan. Ook werd er onrechtmatig informatie opgeslagen over zieke werknemers.

Het ging hierbij specifiek om medewerkers van de klantenservice in het Duitse Neurenberg. H&M heeft de fout inmiddels toegegeven en belooft dat het beleid is aangepast.