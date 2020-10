Gevoelige dossiers van kinderen waren door een fout bij zorginstelling Jeugdriagg toegankelijk voor externen blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. De dossiers bevatten persoonsgegevens en zeer gevoelige informatie over de privésituatie van jonge kinderen. Het is nog niet uit te sluiten of de informatie is ingezien door derde partijen.

Het datalek ontstond toen Jeugdriagg in 2015 zijn naam veranderde naar Kenter Jeugdhulp. De domeinnaam jeugdriagg.nl is toen niet goed afgesloten, waardoor deze overgenomen kon worden door iemand anders. RTL Nieuws ontdekte dit en heeft de domeinnaam overgenomen, waarna de redactie inzicht kreeg in de dossiers.

Bestuurder Bert Deitmers van Kenter Jeughulp vertelt in een verklaring aan NU.nl dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar het lek. Daarbij wordt ook onderzocht of iemand anders toegang heeft gehad tot de data. Daarnaast heeft Kenter Jeugdhulp het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deitmers laat weten dat de domeinnaam inmiddels weer in handen is van Kenter Jeugdhulp en dat externen niet meer bij de dossiers kunnen.

Ook inloggegevens verzekeringsdatabase gelekt

Niet alleen waren de dossiers van kinderen die werden geholpen door Jeugdriagg inzichtelijk voor RTL, ook een database met daarin gegevens van alle verzekerden in Nederland was toegankelijk.

Medewerkers van Jeugdriagg verstuurden inloggegevens en onversleutelde wachtwoorden via de mail, waardoor RTL Nieuws in kon loggen in de database. Hierdoor konden ze namen, burgerservicenummers en andere persoonlijke gegevens inzien. Met dit soort informatie kunnen criminelen makkelijk identiteitsfraude plegen.

Volgens Deitmers is het versturen van wachtwoorden en inloggegevens op deze manier tegen het beleid van Kenter Jeugdhulp. Hier zal door de verantwoordelijken binnen de organisatie extra aandacht aan worden besteed de komende tijd, zodat dit niet nog een keer kan gebeuren.

Kenter Jeugdhulp heeft een speciaal nummer ingesteld waar ouders naartoe kunnen bellen met vragen over het datalek.