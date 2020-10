Een 21-jarige man heeft tussen 2 en 21 september 120.000 sms-berichten met daarin een phishinglink verstuurd. Als mensen daarop klikten, kon de man hun bankrekening overnemen, schrijft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De man is aangehouden in het kader van een lopend onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland naar "grootschalige cyberfraude". In dezelfde zaak werd ook een 21-jarige vrouw aangehouden. Dat gebeurde in beide gevallen in Groningen.

Het is niet bekend hoeveel geld er is buitgemaakt, maar het OM schrijft wel dat in heel Nederland slachtoffers zijn gemaakt.

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, maar werkte vanuit Groningen. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor twee weken in bewaring gesteld. De vrouw zou een beperkte rol hebben gespeeld en is weer in vrijheid gesteld.

De zaak kwam aan het rollen toen de politie begin dit jaar een laptop van de man in handen kreeg. Daarop werden inloggegevens gevonden van zo'n anderhalf miljoen gehackte accounts, van onder anderen Marktplaats-gebruikers.

Inmiddels heeft de politie meer laptops in beslag genomen. Uit gegevens blijkt dat de verdachte actief was op ondergrondse handelsplaatsen, waar hij bestanden met andere hackers deelde. "Hij kocht op die manier bestanden met tienduizenden telefoonnummers", zegt de zaaksofficier.