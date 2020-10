OPPO heeft donderdag drie nieuwe smartphones aangekondigd onder de naam OPPO Reno4 Series. Het gaat om de OPPO Reno 4 PRO, de OPPO Reno 4 en de OPPO Reno4 Z. Alle toestellen ondersteunen het 5G-netwerk.

De OPPO Reno4 Pro is het duurste toestel van de drie. De smartphone onderscheidt zich vooral met de 48 megapixel-camera met een groothoeklens van 120 graden. Daarnaast claimt OPPO dat met een speciaal algoritme er nog betere nachtopnames gemaakt kunnen worden.

Verder heeft de smartphone een 6,5-inch scherm, met een resolutie van 2400x1080. De verversingsnelheid van het scherm is 90Hz. De OPPO Reno4 Pro is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 765G processor, 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte.

De OPPO Reno4 heeft dezelfde chip, maar moet het verder met iets minder doen. Dit toestel wordt geleverd met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte. De camera is op papier vergelijkbaar met die van de Pro. Wel is het 6,4-inch scherm net iets kleiner, al blijft het aantal pixels met 2400x1080 gelijk.

De OPPO Reno4 Z is het goedkoopste model in de serie. Hiervoor zijn vooral concessies gedaan in de chip, dit is een MTK MT6873V. Verder wordt de telefoon geleverd met hetzelfde pakket aan werkgeheugen (8 GB) opslagruimte (128 GB) Als de OPPO Reno4.

Prijzen en beschikbaarheid

De OPPO Reno 4 Pro bevindt zich in het high-end segment en krijgt in Nederland een adviesprijs van 799 euro. De OPPO Reno4 is geprijsd op 599 euro. De OPPO Reno4 Z is het goedkoopst en is verkrijgbaar vanaf 399 euro.

Alle drie de OPPO Reno4 Series-toestellen moeten van 12 oktober dit jaar verkrijgbaar zijn in Nederland.