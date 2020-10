Facebook gaat advertenties weren die de uitslag van verkiezingen in twijfel trekken. Dat schrijft Facebook-producthoofd Rob Leathern op Twitter.

Leathern maakte het beleid bekend in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Ook op Instagram zijn geen reclames meer welkom die verkiezingsuitslagen betwijfelen. De regels zijn per direct ingegaan.

Het gaat met name om advertenties waarin bepaalde manieren om te stemmen als frauduleus of corrupt worden gezien, zoals stemmen per post.

Afgelopen week voerde Facebook ook al veranderingen door in zijn advertentiebeleid rondom verkiezingen. Toen verbood het bedrijf reclames die nog voor de uitslag een winnaar uitroepen.

Ook zijn advertenties van extreemrechtse groeperingen in de VS niet meer welkom, zoals de complotdenkersgroep QAnon.