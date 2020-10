Outlook kampt donderdagochtend met problemen. Gebruikers melden dat ze niet kunnen inloggen.

Microsoft laat op Twitter weten op de hoogte te zijn van de storing. "We hebben bericht gekregen dat mensen problemen ondervinden met hun Exchange Online-accounts via Outlook op het web."

Het bedrijf zegt dat gebruikers over de hele wereld getroffen zijn. In Nederland kwamen donderdagochtend al duizenden meldingen binnen via Allestoringen.nl.

Hoe de storing is ontstaan, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de problemen worden opgelost.

Twee dagen geleden had Office 365 ook al een grote wereldwijde storing. Daardoor konden mensen urenlang niet inloggen bij verschillende Microsoft-diensten. De storing ontstond door een verandering die in achterliggende systemen was doorgevoerd.