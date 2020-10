Google heeft woensdagavond tijdens een online evenement de Pixel 5 aangekondigd. Ook presenteerde het bedrijf een nieuwe Chromecast met afstandsbediening.

Beide apparaten zijn wel via de Duitse webwinkel van Google te koop, maar verschijnen officieel niet in Nederland.

De Pixel 5 is een nieuwe Android-telefoon van Google met een scherm van 6 inch en een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels. Op het scherm worden beelden in 90 Hz getoond, wat betekent dat het beeld negentig keer per seconde wordt ververst.

Google heeft de Pixel 5 waterbestendig gemaakt. Ook is het toestel voorzien van 8 GB aan werkgeheugen. Er is geen koptelefoonaansluiting meer aanwezig. De 4.080mAh-accu kan draadloos worden opgeladen. Op de achterkant zijn een standaard- en groothoeklens geplaatst.

Het toestel verschijnt in Duitsland op 15 oktober en kost 613,15 euro.

De afstandbediening van de nieuwe Chromecast heeft knoppen voor bijvoorbeeld Google Assistent en YouTube, waarmee die diensten direct gestart kunnen worden. (Foto: Google)

Chromecast met afstandsbediening

Tijdens het evenement werd ook de opvolger van de Chromecast gepresenteerd. Het apparaatje kan via de HDMI-ingang in televisies worden gestopt om slimme functies toe te voegen. Ook ondersteunt de Chromecast videostreams in 4K-resolutie.

De Chromecast biedt voor het eerst een eigen interface: Google TV. Hiermee zijn verschillende apps te installeren, zoals Netflix of Amazon Prime Video. Met de bijgeleverde afstandsbediening is het mogelijk door het aanbod te navigeren.

Ook heeft de afstandsbediening knoppen voor bijvoorbeeld Google Assistent en YouTube, waarmee die diensten direct gestart kunnen worden.

De nieuwe Chromecast verschijnt op 15 oktober in Duitsland voor 70 euro. Het is niet bekend of het apparaatje later ook in Nederland verschijnt.