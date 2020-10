De Russische hacker Yevgeniy Nikulin moet zeven jaar de gevangenis in voor het hacken van de online diensten Dropbox en LinkedIn in 2012. Dat bepaalde een Amerikaanse rechter woensdag.

De hack op LinkedIn wordt gezien als een van de grootste datadiefstallen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Bij de aanval kwamen gegevens van 100 miljoen LinkedIn-leden op straat te liggen. Bij Dropbox lekten 68 miljoen gegevens.

In totaal heeft de Rus 88 maanden celstraf gekregen, ruim zeven jaar. In juli van dit jaar werd hij al schuldig bevonden aan de hacks.

Nikulin kreeg via een medewerker van LinkedIn toegang tot het netwerk door malware op diens computer te installeren. Zo achterhaalde hij de inloggegevens van de medewerker, waarmee hij in systemen van LinkedIn kon komen. Op die manier kon de hacker klantgegevens, zoals wachtwoorden en e-mailadressen, buitmaken. De hack op Dropbox gebeurde volgens de Amerikaanse autoriteiten op eenzelfde manier.

Vier jaar geleden werd de Rus in een hotel in Praag opgepakt. Twee jaar later werd hij aan de VS uitgeleverd. Nikulin wachtte al sinds maart dit jaar op een uitspraak, maar vanwege de uitbraak van COVID-19 liep de zaak vertraging op.