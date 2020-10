Google brengt halverwege oktober onder zijn merknaam Nest een slimme speaker op de markt: de Nest Audio. Het bedrijf legt met deze speaker de focus op muziek, maar het apparaat is net zoals de Google Home voorzien van de stemassistent van de techgigant, Google Assistent.

De Nest Audio is in vergelijking met de Google Home echter 75 procent luider en heeft een 50 procent sterkere bas, aldus Google. Daarmee moet het geluid van muziek beter tot zijn recht komen.

De Nest Audio heeft voor muziek geoptimaliseerde luidsprekers: een tweeter van 19 millimeter voor hoge tonen en zang en een midwoofer voor laag basgeluid in lage frequenties.

De originele Google Home is met name gericht op functionaliteit middels de ingebouwde Assistent. Daarmee kunnen gebruikers hun stem gebruiken om commando's te geven, bijvoorbeeld om andere slimme apparaten in huis te bedienen, het nieuws voor te lezen of muziek af te spelen.

De Nest Audio wordt vanaf 15 oktober geleverd voor een adviesprijs van 99,99 euro. De komst van een nieuwe speaker werd afgelopen zomer al bekend. Destijds wilde het bedrijf echter niet meer details over het apparaat bekendmaken.