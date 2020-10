Gebruikers van de chatdiensten Facebook Messenger en Instagram kunnen voortaan chatberichten naar elkaar versturen zonder dat de ander dezelfde app gebruikt. Een verstuurd bericht vanuit Messenger kan voortaan ook terechtkomen in de Instagram-app of andersom, maakt moederbedrijf Facebook woensdag bekend op zijn website.

In de geüpdatete apps kunnen Messenger-gebruikers voortaan ook zoeken naar Instagram-gebruikers en andersom. Vervolgens kunnen zij een chatbericht versturen die bij de ontvanger in de andere app verschijnt.

Voor Instagram-chats onderling verandert er wat dit betreft niets. Messenger-gebruikers kunnen ook laten weten of zij chats van Instagram-gebruikers willen ontvangen en zo ja waar: in het tabblad met actieve chats of in het tabblad met chatverzoeken.

De update wordt doorgevoerd voor Facebook Messenger-gebruikers en nieuwe Instagram-gebruikers. Huidige Instagram-gebruikers kunnen de update zodra deze beschikbaar komt ook uitstellen, maar voor hoelang is onduidelijk.

Facebook-directeur Mark Zuckerberg kondigde in januari 2019 aan dat hij de chatdiensten van Facebook, Instagram en WhatsApp met elkaar wil combineren. De integratie van Messenger en Instagram lijkt daarin de eerste grote stap waar gebruikers iets van merken. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om tussen alle drie de apps berichten te versturen.

De integratie met WhatsApp duurt waarschijnlijk langer, omdat de app gebruikmaakt van een sterke vorm van versleuteling die niet standaard in Messenger en Instagram wordt gebruikt. Dat WhatsApp zo goed beveiligd is dat zelfs Facebook zelf niet mee kan lezen met berichten, zorgt ervoor dat de integratie tussen de drie apps nog jaren op zich laat wachten, zei een Facebook-medewerker eerder dit jaar.