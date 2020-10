Gamemaker CD Projekt Red gaat zijn werknemers toch vragen om zes dagen per week te werken, meldt Bloomberg dinsdagavond. Het bedrijf had eerder beloofd geen overwerk te eisen.

De maker van de populaire The Witcher-reeks stelde zijn aanstaande game Cyberpunk 2077 al twee keer uit. Nu laat het bedrijf zijn werknemers extra overwerken om de beoogde releasedatum van 19 november te halen.

Het bedrijf kwam eerder in de problemen vanwege de strenge overwerkcultuur op de werkvloer. Verschillende leidinggevenden beloofden afgelopen jaar beterschap aan Bloomberg-journalist Jason Schreier.

Maar in een e-mail die in handen is van Schreier zegt studiohoofd Adam Badowski dat hij "geen andere keuze" heeft dan een langere werkweek af te dwingen. "Ik weet dat dit indruist tegen alles wat we eerder over overwerk hebben gezegd. Maar we zijn door alle andere mogelijkheden heen."