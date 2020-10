Sonos heeft een nieuwe aanklacht ingediend tegen Google, schrijft The Verge. Volgens de speakermaker heeft Google inbreuk gemaakt op vijf patenten van Sonos in Nest- en Chromecast-producten.

In deze zaak draait het om patenten van technologie die onder meer in de bediening van speakers wordt gebruikt. Andere patenten beschrijven het automatisch instellen van de equalizer en het groeperen van speakers.

Sonos zegt tegen The Verge dat Google de technologie kopieert. Het is niet de eerste keer dat Sonos dat claimt: in januari van dit jaar klaagde het bedrijf Google ook al aan. Destijds beschuldigde Sonos Google ook van het schenden van vijf patenten, maar het bedrijf zei toen dat er in totaal inbreuk was gemaakt op honderd patenten.

De Amerikaanse handelscommissie ITC begon aan de hand van die aanklacht een onderzoek naar Google. Daarbij ging het om technologie die Sonos in 2013 met Google deelde, om te zorgen dat de Sonos-speakers goed zouden werken met Google Play.

Google zei toen dat de beweringen niet klopten. "Sonos heeft valse beweringen gedaan over het gedeelde werk van de bedrijven en de technologie van Google", stelde Google. "Hoewel Google zelden andere bedrijven aanklaagt wegens inbreuk op patentrechten, moet het hier zijn intellectuele eigendomsrecht doen gelden."



In juni heeft Google op zijn beurt Sonos aangeklaagd voor het schenden van vijf patenten. Google beschuldigt Sonos ervan zonder toestemming "een aanzienlijke hoeveelheid" Google-technologie te hebben gebruikt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om technologie die Sonos voor zijn eigen streamingdienst voor radio gebruikt.