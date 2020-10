Streamingdienst Disney+ heeft het voor abonnees mogelijk gemaakt om samen met anderen online naar films en series te kijken, maakte Disney dinsdag bekend.

Op dit moment is GroupWatch beschikbaar in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde staten. In Europa wordt de introductie van de functie in de herfst verwacht.

Met GroupWatch kunnen abonnees die niet in hetzelfde huis wonen toch samen via internet een film of serie bekijken. Dat kan met in totaal zeven personen tegelijk.

De optie is interactief. Abonnees kunnen tijdens het kijken met zes verschillende emoji's op scènes reageren. Zo kunnen ze laten weten dat ze iets bijvoorbeeld grappig of ontroerend vinden. Ook is het mogelijk om de film of serie te pauzeren of terug te spoelen voor de hele groep.

Diensten zoals Amazon Prime Video bieden al langer een dergelijke functie aan. Voor bijvoorbeeld Netflix zijn er webextensies zoals Netflix Party. Zulke extensies zorgen ervoor dat je samen kunt kijken.