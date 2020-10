Facebook heeft Accounts Center aangekondigd om zijn drie apps Facebook, Instagram en Messenger nog verder met elkaar te koppelen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld in een keer op de verschillende netwerken inloggen.

Op zijn blog schrijft Facebook dat de functie vanaf deze week wordt getest in de drie apps. Mensen kunnen zelf kiezen of ze van Accounts Center gebruik willen maken.

Accounts Center is een centrale plek waar bijvoorbeeld kan worden ingesteld dat je in een keer inlogt bij zowel Facebook als Instagram en Messenger. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven dat een bericht of story op Facebook ook direct op Instagram gedeeld kan worden.

"Gebruikmaken van Accounts Center betekent niet dat je overal dezelfde identiteit moet gebruiken", schrijft Facebook. "Je kunt nog steeds Aisha Ahmed op Facebook heten, en @bakersdozen op Instagram."

Wel is het mogelijk om bijvoorbeeld een naam en foto op de netwerken te synchroniseren. Zo veranderen de naam en foto vanzelf op Instagram als ze op Facebook zijn aangepast.

Facebook wil zijn diensten veel meer met elkaar samenvoegen. Zo is het bedrijf al een tijd bezig om chatdiensten met elkaar te laten fuseren. Op die manier moeten mensen bijvoorbeeld vanaf Instagram berichten naar WhatsApp kunnen sturen.