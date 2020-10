Nederlanders hebben tijdens de lockdown gemiddeld drie kwartier per maand langer gebeld dan normaal, blijkt uit een analyse van NU.nl op basis van woensdag gepubliceerde cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gaat alleen om bellen via vaste of mobiele telefonie: (beeld)bellen via internet is niet meegerekend.

In april, mei en juni belden Nederlanders gemiddeld 4 uur en 4 minuten per maand. Normaal gesproken bellen mensen 46 minuten korter: 3 uur en 18 minuten per maand. NU.nl keek hiervoor naar het gemiddelde aantal belminuten uit 2018 en 2019.

Het kabinet kondigde op 23 maart aan dat Nederland grotendeels op slot ging. Het exacte einde van de lockdown staat niet formeel vast, maar op 1 juni werden veel maatregelen deels teruggedraaid. Zo mocht de horeca weer open en ging het openbaar vervoer volgens de normale dienstregeling rijden. Een maand later volgden verdere versoepelingen.

Ook in het eerste kwartaal van 2020 belden Nederlanders gemiddeld langer dan normaal, al was de stijging niet zo fors als tijdens de lockdown. Mensen telefoneerden in de eerste drie maanden van het jaar 3 uur en 44 minuten per maand: bijna een half uur langer dan normaal. De ACM splitst de cijfers niet verder uit, dus het is onduidelijk of de stijging vooral in maart of wellicht al eerder plaatsvond.

De ACM publiceert het aantal gebelde minuten op basis van informatie van de telecomproviders. In 2018 en 2019 registreerden zij per kwartaal bijna 10,3 miljard gebelde minuten. In de eerste drie maanden van dit jaar lag dat aantal op ruim 11,6 miljard minuten; de daaropvolgende drie maanden steeg het aantal met nog eens een miljard.

"Dat is opvallend, omdat het aantal belminuten voorheen juist afnam", aldus de ACM in een toelichting. De autoriteit concludeert dat de coronacrisis zichtbaar effect heeft op het telefoonverkeer. Het mobiel dataverbruik steeg ook, maar minder hard dan normaal. Waarschijnlijk komt dat doordat veel mensen thuisbleven en wifi gebruikten in plaats van 3G of 4G.