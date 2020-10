Berichtendienst Slack kampt sinds dinsdagmiddag met een storing, waardoor gebruikers problemen kunnen ondervinden. Slack onderzoekt momenteel wat er aan de hand is.

Het is niet precies duidelijk wat de omvang van de storing is, maar meerdere mensen op social media klagen over een slechte verbinding. Volgens Slack ervaart een deel van de gebruikers problemen. De app kan traag zijn, berichten kunnen niet aankomen of de verbinding kan wegvallen volgens de ontwikkelaar.

Via de website van Slack worden gebruikers op de hoogte gehouden van de status van de storing.