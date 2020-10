De servers van een van de grootste ziekenhuisketens in de Verenigde Staten zijn getroffen door ransomware. Het gaat om ziekenhuizen van UHS in onder andere Californië en Florida waar sinds zondagmorgen problemen met IT-systemen zijn. Dit meldt Bleeping Computer, dat sprak met verschillende medewerkers van het ziekenhuis die geen toegang meer hadden tot de computersystemen.

Het gaat in elk geval om ziekenhuizen in de twee staten Californië en Florida. Ook in Texas, Arizona en Washington D.C. lijken problemen te zijn met de systemen. Het is nog niet duidelijk hoe wijdverspreid de ransomware is. UHS heeft meer dan vierhonderd locaties.

In een verklaring heeft UHS verteld dat er een technische storing is, maar er worden verder geen details gedeeld over de schaal of aard van de problemen. Het ziekenhuis benadrukt dat de storing geen impact heeft op patiënten en dat er geen data is gestolen.

Uit beschrijvingen van ziekenhuismedewerkers lijkt het om Ryuk-ransomware te gaan. Het lijkt erop dat de ransomware via phishing in de systemen van het ziekenhuis terecht is gekomen. De gijzelsoftware versleutelt data, waardoor deze ontoegankelijk worden voor gebruikers. In sommige gevallen van ransomwareaanvallen worden er ook data doorgesluisd naar de hackers die achter de aanval zitten.

Het is niet de eerste keer dat een ziekenhuis wordt getroffen door ransomware. Eerder deze maand werd een ziekenhuis in Duitsland getroffen door ransomware. Momenteel loopt er een onderzoek naar het overlijden van een patiënt die naar een ander ziekenhuis moest worden gebracht vanwege de ransomwareaanval.