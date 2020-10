Amazon heeft in enkele winkels een nieuw scansysteem geïnstalleerd. Met Amazon One kunnen klanten de handpalm boven een scanner houden om producten af te rekenen.

De systemen zijn aanvankelijk in twee Amazon-winkels in Seattle geplaatst. Het is de bedoeling dat mensen later ook op andere plekken in de Verenigde Staten kunnen afrekenen met hun handen.

Mensen hoeven de hand niet op de scanner te leggen, maar kunnen deze erboven houden. Het apparaat herkent de handpalm van de klant door onder meer lijnen en aders te scannen.

Om het systeem in te stellen, moet een klant de eerste keer een creditcard in de scanner stoppen. Daarna wordt de hand erboven gehouden zodat een profiel kan worden gemaakt.

Amazon noemt het systeem volgens CNN zelf veiliger dan andere betaalmethodes die gebruikmaken van biometrische gegevens, bijvoorbeeld via een vingerafdruk of gezichtsscan. Zo zou het systeem nauwkeuriger zijn en is een bewuste beweging van de klant vereist om te betalen. Amazon zegt dat handpalmprofielen niet in de scanners worden opgeslagen, maar in een "zeer veilige omgeving" in de cloud worden bewaard.