Grote techbedrijven maken nog geen aanstalten om data van Europese gebruikers binnen de EU op te slaan. Dat blijkt uit een rondgang langs 33 bedrijven door privacyorganisatie None of Your Business (NOYB). Volgens privacyactivist Max Schrems van NOYB hebben de techgiganten nog geen idee hoe ze aan Europese regelgeving kunnen voldoen.

Afgelopen zomer oordeelde de rechter van Het Europees Hof dat de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie onrechtmatig is en werd het verdrag ongeldig verklaard. Dit betekent dat techbedrijven data van Europese gebruikers niet buiten de EU mogen verwerken en opslaan.

Veel bedrijven, zoals Netflix, WhatsApp en Airbnb, gaven geen antwoord aan NYOB. De bedrijven die dat wel deden, bleken nog geen stappen te hebben gezet om data van Europese gebruikers te beschermen.

Zo verwees Microsoft naar oud beleid, waarin data nog steeds in de VS wordt opgeslagen en ook door de overheid kan worden opgevraagd. Chatapp Slack schrijft in een verklaring geen data aan de overheid door te spelen, wat voorbijgaat aan de vraag of dit volgens de Amerikaanse wet verplicht is.

Schrems noemt het "verbazingwekkend dat providers van software geen duidelijk antwoord kunnen geven op de vraag of data van gebruikers kan worden ingezien door de overheid".

Facebook dreigt met vertrek uit EU

Het Privacy Shield-verdrag werd ingetrokken na een uitspraak in een rechtszaak tussen Facebook en Schrems. Inmiddels is Facebook naar de rechter gestapt en heeft het in een verklaring aangegeven dat het voor het bedrijf niet mogelijk is om data in de EU op te slaan.

Facebook dreigt met het stoppen van het aanbieden van Facebook en Instagram in Europa als data niet meer naar de VS mag worden gestuurd.