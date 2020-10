DuckDuckGo is niet meer beschikbaar in het keuzescherm voor zoekmachines op Googles mobiele besturingssysteem Android, omdat de dienst door andere aanbieders van zoekmachines is overboden. Dat blijkt uit een bericht over veilingen op de website van Android.

Google houdt elke vier maanden een veiling om te bepalen welke zoekmachines in een keuzemenu op Android komen te staan. Via dat menu kunnen mensen een standaard zoekmachine instellen om op hun toestel te gebruiken.

In het scherm staan naast Google maximaal drie andere zoekmachines. Het scherm komt in beeld als mensen een telefoon met Android installeren. Dat gebeurt sinds 1 maart, op basis van eisen van de Europese Commissie.

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo zegt te zijn overboden door andere aanbieders. In Nederland zijn dat Bing, info.com en PrivacyWall.

DuckDuckGo meldt op zijn website niet blij te zijn met de uitkomst. Volgens het bedrijf is het veilingmodel voor het keuzescherm geen goede optie. Het bedrijf zegt dat zoekmachines met het grootste marktaandeel als eerste op het keuzescherm moeten verschijnen, met andere zoekmachine op een volgende pagina.

Volgens DuckDuckGo kon het niet eerlijk met andere partijen concurreren, omdat het bedrijf minder geld verdient. "Dat wij vasthouden aan privacy en een schonere zoekervaring, zorgt ervoor dat we minder geld binnenkrijgen per zoekopdracht." Het bedrijf heeft een voorstel voor een nieuw keuzescherm naar de Europese Commissie gestuurd.