Een federale rechter in Californië heeft zich maandag tijdens een virtuele zitting kritisch uitgesproken tegenover Epic Games, blijkt uit berichtgeving van CNN. Ook adviseert ze om de zaak tussen Epic en Apple door een jury te laten beoordelen.

Rechter Yvonne Gonzalez Rogers bepaalde maandag wederom dat Fortnite niet hoefde terug te keren in de App Store. Apple haalde het spel halverwege augustus uit zijn appwinkel, nadat Epic Games een eigen betaalsysteem had ingebouwd om de commissie van Apple te omzeilen. Dat is tegen de regels van Apples platform. Epic klaagde Apple vervolgens aan.

Volgens Rogers wist Epic dat het contractbreuk zou plegen toen het bedrijf het betaalsysteem in zijn app bouwde. "Het is heel simpel: jullie wisten dat directe betalingen niet mochten en jullie deden het toch", zei de rechter tegen Epics advocaat. "Er zijn mensen die jullie als helden zien voor wat jullie deden, maar het blijft oneerlijk."

Epic liet weten de regels bewust te hebben gebroken, maar zegt niet akkoord te kunnen gaan met het concurrentiebeperkende contract van Apple. Volgens Epic is de commissie van 30 procent aan Apple te hoog, maar heeft het bedrijf een monopoliepositie waardoor ontwikkelaars er niet onderuit komen. Ook meldde de spelontwikkelaar dat miljoenen iOS-spelers zijn getroffen door de beslissing van Apple om Fortnite uit de winkel te halen.

De rechter zei dat mensen genoeg andere opties hebben om de game te spelen. "Afgeschermde platforms als deze bestaan al decennia. Nintendo, Sony en Microsoft hebben het ook. Je vraagt me om te negeren hoe de industrie werkt."

'Epic wil een ontwikkelaarsrevolutie ontketenen'

Apple zei tijdens de zitting dat Epic-directeur Tim Sweeney probeert een ontwikkelaarsrevolutie te ontketenen om Apples verdienmodel te schaden. "Epic wil dat anderen hun contract verbreken en stiekem software inbouwen om de regels te omzeilen."

Rogers verwacht dat de rechtszaak tussen Epic en Apple pas op zijn vroegst in juli 2021 kan plaatsvinden. De rechter zei tijdens de zitting dat het goed zou zijn als een jury zich over de zaak zou buigen.

De rechter bepaalde al eerder in een voorlopige uitspraak dat Apple Fortnite uit de App Store mocht weren, maar het bedrijf mocht de ontwikkelaarslicentie van Epic niet intrekken. Epic zou dan zijn platform Unreal Engine, waarop ook veel andere games draaien, niet kunnen onderhouden. Dat zou volgens de rechter tot "een ravage" voor betrokkenen leiden.