Ruim 3,5 miljoen zwarte kiezers werden in 2016 door het campagneteam van de toenmalige Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump online bestookt met advertenties. De strategie was bedoeld om ze te stimuleren op de verkiezingsdag thuis te blijven en niet op de Democratische kandidaat Hillary Clinton te stemmen, ontdekte Channel 4 News maandag.

Het nieuwsprogramma bekeek hiervoor gegevens van ruim 200 miljoen Amerikaanse stemgerechtigden. Daaruit blijkt dat 3,5 miljoen zwarte kiezers werden gecategoriseerd als terrence, oftewel ontmoediging. Het team wilde dat deze kiezers thuisbleven op de verkiezingsdag.

Deze kiezers werden op Facebook bestookt met spotjes waarin Trumps tegenstander Hillary Clinton zwarte jongeren betitelde als "roofdieren". De Trump-campagne betaalde 55.000 dollar (47.000 euro) om dit spotje alleen al in de staat Georgia te verspreiden. Het bedrijf Cambridge Analytica geeft dit toe, zo blijkt uit vertrouwelijke documenten die Channel 4 News heeft ingezien.

Cambridge Analytica is de spil in het privacyschandaal rondom Facebook. Het bedrijf kreeg onbedoeld de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers in handen. Volgens Facebook gaat het om gegevens van maximaal 87 miljoen gebruikers, van wie 90.000 gebruikers in Nederland. In 2018 werd Cambridge Analytica ontmanteld.

Trump en zijn campagneteam postten in 2016 op Facebook bijna zes miljoen verschillende versies van berichten die direct bij gebruikers op hun tijdlijn terechtkwamen. Het team werd daarbij geholpen door een werknemer van Facebook.