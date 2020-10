TikTok verdwijnt voorlopig nog niet uit de Amerikaanse appwinkels. Het downloadverbod is zondagavond op het allerlaatste moment weer uitgesteld door de rechter. Hoe staat het er inmiddels voor met de muziekvideoapp?

"We zijn blij dat de rechtbank het met ons eens is en een bevel heeft uitgevaardigd om het verbod op TikTok te voorkomen", schrijft TikTok in een reactie over het oordeel. Maar het downloadverbod, dat de app simpelweg uit de appwinkels zou verwijderen, is slechts één kant van het verhaal.

TikTok slaagde er namelijk niet in om het algehele verbod, dat op 12 november moet ingaan, van tafel te krijgen. Vanaf dat moment is TikTok in de Verenigde Staten helemaal niet te gebruiken, ook niet als je de app al gedownload hebt.

Voor het bedrijf is de huidige situatie een race tegen de klok. De app mag alleen blijven als de Amerikaanse activiteiten ook in binnenlandse handen zijn.

Hoe kwam het tot een verbod?

De Amerikaanse regering denkt al sinds juli hardop na over een verbod van de populaire videoapp. Volgens Mike Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken, zou het Chinese ByteDance privé-informatie van Amerikanen stelen via de app.

Een maand later kondigde president Donald Trump aan dat TikTok ook echt verboden zou worden. ByteDance kreeg 45 dagen om een Amerikaanse koper te zoeken.

Dat ultimatum hield niet lang stand. Slechts een week later, op 14 augustus, werd die zoekperiode per decreet verdubbeld naar negentig dagen; vanaf 12 november is TikTok verboden.

Microsoft

Microsoft diende zich als eerste aan voor de overname. Het techbedrijf zag de Noord-Amerikaanse en Oceanische activiteiten van het bedrijf wel zitten.

Microsoft wilde wel garant staan voor de veiligheid van de persoonsgegevens in de Verenigde Staten. De gigant was volgens bronnen van The New York Times al langer in onderhandeling over een minderheidsdeal met het bedrijf en stond daarom vooraan.

Lastig los te snijden

Wel zou het lastig worden voor Microsoft om een deel van het bedrijf af te snijden. Zo zijn de waardevolle algoritmen van de app, die bepalen wat een gebruiker te zien krijgt, getraind op gebruikersdata uit China. Ook dat moet worden losgekoppeld.

Langzaam druppelden geruchten binnen dat China niet tevreden zou zijn met een dergelijke deal - het land zou niet willen dat Chinese bedrijven een knieval maken naar de Verenigde Staten. Abrupt trok TikTok half september de stekker uit de deal.

Oracle en Walmart stonden klaar

Clouddienstleverancier Oracle bleek de kaper op de kust. Het bedrijf kondigde slechts enkele dagen later aan dat het de gegevens van Amerikaanse TikTok-gebruikers in beheer zou nemen. Onder de deal krijgt Oracle een aandeel in TikTok, maar de waardevolle algoritmen van de Chinese techgigant blijven bij het moederbedrijf.

Ook de Amerikaanse winkelketen Walmart voegde zich bij de deal. Zij willen de commerciële kant in de VS op zich nemen. In totaal krijgen Walmart en Oracle waarschijnlijk zo'n 20 procent van de aandelen van het nieuwe TikTok Global in handen.

Waarom Walmart? Omdat de Chinese versie van de app, Douyin, het sociale gedeelte combineert met een shoppingplatform, vermoeden analisten van CNN. Walmart zou azen op een soortgelijke constructie in de VS.

TikTok neemt juridische stappen

TikTok sleurde de Amerikaanse overheid eind augustus voor de rechter. Het bedrijf had "geen andere keus" dan juridische stappen te nemen, schreef het op 24 augustus. De Amerikaanse overheid zou niet eerlijk gehandeld hebben en de regels voor economische sancties te buiten gaan.

De Verenigde Staten zouden "geen bewijs" hebben dat TikTok daadwerkelijk spioneert voor de overheid. De stappen die TikTok genomen heeft om de zorgen weg te nemen, zou de overheid stelselmatig hebben genegeerd.

TikTok heeft de rechter nu tweemaal in spoedzittingen gevraagd om het verbod van de app uit te stellen. Met succes: zowel het downloadverbod als het algehele verbod starten nu pas na de Amerikaanse verkiezingen.